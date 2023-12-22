Балет "Лебединое озеро" пройдет на сцене Эрмитажного театра

Роль Ротбарта исполнит Фарух Рузиматов.

12 мая зрители смогут насладиться классическим шедевром Петра Ильича Чайковского — балетом "Лебединое озеро", который пройдёт на сцене Эрмитажного театра в сопровождении Балтийского симфонического оркестра. Роль Ротбарта исполнит Фарух Рузиматов. Об этом пишет spb.aif.ru.

"Лебединое озеро" — душа русского балета, считается одним из самых популярных и известных спектаклей во всём мире. Белый лебедь уже не одно столетие является самым знаменитым символом русского балета. Талантливая постановка Мариуса Петипа и Льва Иванова заслужила право называться шедевром Русского классического балета.

В основе сюжета спектакля лежит история любви и проклятия, которая найдёт отражение в каждом, ведь ценности и идеалы остаются неизменными во все времена. Это жажда жизни, надежда на счастье и воспевание идеала красоты. Главные действующие лица — принцесса Одетта, влюблённый принц Зигфрид и злой колдун Ротбард. Волшебная атмосфера не покидает зрителей до последней минуты.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)