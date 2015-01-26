На Невском проспекте автобус перекрыл проезжую часть

Городской комитет по транспорту сообщал об изменении трассы ряда маршрутов.

Вечером 27 ноября очевидец в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" рассказал, что у дома 79 по Невскому проспекту автобус перекрыл проезжую часть. По данным сервиса "Яндекс.Карты", на месте происшествия скапливалась пробка.

Кроме того, городской комитет по транспорту сообщал об изменении трассы ряда маршрутов. Речь идет о троллейбусах №№1, 7, 11, 10, 22 и 5. К 23:09 их движение восстановили.

О причинах ДТП неизвестно, обстоятельства уточняются.

Ранее на Piter.TV: на севере Петербурга столкнулись маршрутка и снегоуборочная машина.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург