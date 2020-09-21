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На севере Петербурга столкнулись маршрутка и снегоуборочная машина
Сегодня, 21:59
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На севере Петербурга столкнулись маршрутка и снегоуборочная машина

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В результате аварии в состоянии средней степени тяжести госпитализировали 67-летнюю пассажирку автобуса.

Днем 27 декабря у дома 26 по Придорожной аллее произошло ДТП с участием рейсового автобуса "ПАЗ" №205 и снегоуборочной машины Scania. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.

33-летний водитель снегоуборщика, выезжая с прилегающей территории, столкнулся с маршруткой под управлением 57-летнего мужчины, после чего автобус опрокинулся. 

В результате аварии в состоянии средней степени тяжести госпитализировали 67-летнюю пассажирку маршрутки. По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются детали произошедшего.

Ранее мы рассказывали о том, что в поселке Шапки столкнулись Lada и KIA.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербурга

Теги: дтп с автобусом, придорожная аллея
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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