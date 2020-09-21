На севере Петербурга столкнулись маршрутка и снегоуборочная машина

В результате аварии в состоянии средней степени тяжести госпитализировали 67-летнюю пассажирку автобуса.

Днем 27 декабря у дома 26 по Придорожной аллее произошло ДТП с участием рейсового автобуса "ПАЗ" №205 и снегоуборочной машины Scania. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.

33-летний водитель снегоуборщика, выезжая с прилегающей территории, столкнулся с маршруткой под управлением 57-летнего мужчины, после чего автобус опрокинулся.

В результате аварии в состоянии средней степени тяжести госпитализировали 67-летнюю пассажирку маршрутки. По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются детали произошедшего.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербурга