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В поселке Шапки столкнулись Lada и KIA
Сегодня, 17:21
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В поселке Шапки столкнулись Lada и KIA

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В ДТП пострадали три человека.

В Тосненском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП, в котором пострадали люди. В поселке Шапки дорогу не поделили Lada и KIA.

Как сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО",  автомобили столкнулись лоб в лоб. В результате случившегося пострадали оба водителя и пассажир автомобиля Киа. 

На место случившегося прибыли спасатели. Они деблокировали водителя Lada с помощью ГАСИ. Все пострадавшие переданы сотрудникам скорой помощи.

Ранее на Piter.tv: в деревне Гнори мужчина заблудился на снегоходе и утопил его в канаве.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: гаси, ленобласть, столкнулись lada и kia, шапки дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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