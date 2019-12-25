В поселке Шапки столкнулись Lada и KIA

В ДТП пострадали три человека.

В Тосненском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП, в котором пострадали люди. В поселке Шапки дорогу не поделили Lada и KIA.

Как сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО", автомобили столкнулись лоб в лоб. В результате случившегося пострадали оба водителя и пассажир автомобиля Киа.

На место случившегося прибыли спасатели. Они деблокировали водителя Lada с помощью ГАСИ. Все пострадавшие переданы сотрудникам скорой помощи.

Ранее на Piter.tv: в деревне Гнори мужчина заблудился на снегоходе и утопил его в канаве.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО