В деревне Гнори мужчина заблудился на снегоходе и утопил его в канаве

Местного жителя вывели из чащи и передали родственникам.

В Кировском районе Ленобласти мужчина заблудился на снегоходе в лесу. Инцидент произошел в деревне Гнори. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Сегодня, 27 декабря, спасатели отряда из Новой Ладоги искали жителя Ленинградской области в чаще леса. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили мужчину и транспортное средство пострадавшего. Снегоход провалился под лед канавы. Спасатели вытащили машину из воды.

Мужчину вывели из леса и передали родственникам. Подробности уточняются.

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Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО