В Кошкино трое рыбаков застряли на льдине

Спасатели обнаружили пострадавших и доставили на берег.

На льду Ладожского озера накануне вечером, 26 декабря, застряли рыбаки. Инцидент произошел в районе деревни Кошкино, которая находится во Всеволожском районе. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательной службы Ленобласти".

Трое мужчин уронили в воду мотобуксировщик, когда находились вдали от суши. Из-за этого рыбаки не смогли вернуться на берег.

Спасатели обнаружили пострадавших и сняли с льдины. От медицинской помощи мужчины отказались.

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Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО