Суд дал экс-заму директора НИИ вакцин и сывороток 9,5 года в ИК строгого режима

Андрей Васильев в период с конца ноября 2018 года по середину 2020 года получил от заместителя генерального директора ООО "Стадиум" около 30 млн рублей за помощь в выигрыше торгов на поставку инкубационных куриных яиц.

Заместитель директора по экономике и финансам ФГУП СПбНИИВС ФМБА РФ Андрей Васильев был приговорен к 9,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафу в размере 29,9 млн рублей и запрету занимать государственные должности на 10 лет. Московский районный суд вынес такой приговор мужчине, который получил свыше 30 млн рублей взятки, пользуясь своим служебным положением. Об этом пишет spb.aif.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Андрей Васильев в период с конца ноября 2018 года по середину 2020 года получил от заместителя генерального директора ООО "Стадиум" около 30 млн рублей за помощь в выигрыше торгов на поставку инкубационных куриных яиц.

Стоимость контракта ФМБА России составляла чуть менее 154 млн рублей, а государственный контракт на поставку яиц чуть более 150 млн рублей. Вину бывший заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток отрицает.

Ранее мы сообщили о том, что петербургского блогера-сыроеда приговорили к восьми годам колони.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга