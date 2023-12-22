Петербургского блогера-сыроеда приговорили к восьми годам колони

Максиму Лютому был оглашён приговор – его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 156 и частью 4 статьи 111 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Петербургский блогер-сыроед Максим Лютый, лишивший матерь новорождённого младенца и не обеспечивший его питанием, был приговорён к восьми годам отбывания наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края, пишет spb.aif.ru.



Резонансное дело слушалось в Лазаревском районном суде города Сочи. 16 апреля Максиму Лютому был оглашён приговор – его признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 156 и частью 4 статьи 111 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). В совокупности совершённых преступлений ему было вынесено приговор в виде 8 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 100 тыс. рублей. Пока приговор не вступил в законную силу.



Напомним, что чуть более года назад в семье блогера-сыроеда родился сын. Пара не обратилась за медицинской помощью, и ребёнок появился на свет дома. Позднее выяснилось, что отец лишал его матери и не кормил, а также обливал холодной водой. Позже младенцу стало плохо, его срочно доставили в больницу, но медики не смогли его спасти – малыш скончался по дороге в медицинское учреждение. Женщину приговорили к двум годам исправительных работ.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края