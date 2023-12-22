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В Ленобласти 3 мая пройдёт небольшой дождь
Сегодня, 15:29
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 3 мая пройдёт небольшой дождь

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Днём +7...+12 градусов, на юге местами до +15.

В пятницу, 3 мая, в Ленинградской области ожидается переменная облачность, рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами в регионе пройдёт небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью на западе 0...+5 градусов, на востоке +1...-4 градуса, днём +7...+12 градусов, на юге местами до +15.

Атмосферное давление будет слабо понижаться.

При этом на вторых майских праздниках в Петербурге и Ленобласти может выпасть снег.

Фото: unsplash; МЧС

Теги: май, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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