В Ленобласти 3 мая пройдёт небольшой дождь

Днём +7...+12 градусов, на юге местами до +15.

В пятницу, 3 мая, в Ленинградской области ожидается переменная облачность, рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами в регионе пройдёт небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью на западе 0...+5 градусов, на востоке +1...-4 градуса, днём +7...+12 градусов, на юге местами до +15.

Атмосферное давление будет слабо понижаться.

При этом на вторых майских праздниках в Петербурге и Ленобласти может выпасть снег.

Фото: unsplash; МЧС