Магнитная буря постучалась в двери петербуржцев в середине недели

Ученый предупредил о резком росте риска.

Подробный прогноз синоптика Михаила Леуса указывает на возвращение геомагнитных возмущений после непродолжительной паузы.

После семи дней устойчивой обстановки в магнитосфере, когда с 18 по 23 ноября показатели оставались в пределах нормы, ситуация начала меняться в понедельник во второй половине дня. Михаил Леус сообщил, что причиной стала активизация быстрого солнечного ветра. Его поток пришел от корональной дыры под номером "98", которая сместилась в область, ориентированную на Землю.

По словам специалиста, магнитосфера перешла в состояние слабой нестабильности. К ночи возмущения сохранились, а индекс "Кр", фиксирующий интенсивность геомагнитических колебаний, поднялся до уровня 4,67 единиц. Это значение близко к пороговому показателю, с которого начинается классификация событий как магнитной бури.

Леус подчеркнул, что Земля продолжит находиться под воздействием усиленного солнечного ветра до конца текущей недели. Такой фон повышает вероятность формирования магнитных бурь. Прогнозируемая вероятность составляет "51%" для вторника, а в последующие два дня может увеличиться до "65%".

Ранее сообщалось, что Пулково продолжает работу в штатном режиме в снегопад.

Фото: Pxhere