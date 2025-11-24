Пулково продолжает работу в штатном режиме в снегопад

Путешественники могут спокойно планировать перелёты, так как расписание авиарейсов соблюдается в полной мере.

Сегодня Петербург вступил в настоящую зимнюю погоду: город окутал плотный слой снега. Но плохая погода никак не повлияла на функционирование главного воздушного узла города.

Аэропорт Пулково успешно справляется с выполнением рейсов даже в сложных метеорологических условиях. Персонал своевременно подготовился к холодному сезону, обеспечив бесперебойную работу специальной техники для уборки снега с посадочных площадок и рулёжных дорожек. Организация всех процессов проходит в строгом соответствии с регламентом зимней эксплуатации.

Видео: Telegram / Аэропорт Пулково