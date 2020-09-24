Сестра погибшего на Камчатке петербуржца перечислила его последние слова

На Камчатке во время снежной бури погибли двое молодых туристов из Санкт-Петербурга. Родственница одного из них рассказала об их финальном сеансе связи.

В результате лыжного похода на Камчатке погибли 22-летний Фёдор и 24-летний Сергей — оба учились в Петербурге. Путешественники угодили в мощную пургу. Сестра Фёдора призналась, что до сих пор отказывается верить в случившееся.

Родственница уточнила, что не располагает деталями происшествия. По её словам, группа выходила на связь один раз в сутки через спутниковый телефон, передавая координаты своего лагеря. Последний такой сеанс состоялся 7 апреля.

Девушка пересказала содержание того сообщения: туристы ночевали на водопаде рядом со снегоходом, чувствовали себя нормально и указывали свои координаты.

Маршрут стартовал из села Пиначево. Позже погода резко ухудшилась: усилился ветер, начался мокрый снег с дождём. Руководитель похода предложила вернуться короткой дорогой, чтобы быстрее добраться до еды и зоны покрытия. Её предложение поддержал лишь один участник. Эта пара благополучно вернулась. Остальные решили продолжить движение в сторону Авачинского перевала, что в итоге привело к трагедии.

Туристка из Петербурга, выжившая в походе на Камчатке, не раскрыла причины разделения группы.

Фото: МЧС Камчатского края