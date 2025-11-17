Петербург вошел в десятку регионов по перспективности трудоустройства

Петербург впервые обошел Москву в рейтинге регионов России по перспективности трудоустройства за первый квартал 2026 года.

По данным аналитиков hh.ru, лидером списка второй год подряд стал Татарстан. Республика удерживает позиции благодаря высокой медианной зарплате — 80 тысяч рублей.

В топ-3 также вошли Башкирия и Амурская область. Северная столица поднялась на 8-е место, тогда как Москва оказалась на 11-м, а Подмосковье — на 19-м. Для сравнения: годом ранее Петербург занимал лишь 23-ю строчку.

Фото: Piter.TV