Почти половина петербуржцев работает по специальности

Опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob, показал, что почти половина петербуржцев с высшим образованием работает по специальности. В исследовании участвовали экономически активные жители города, имеющие диплом вуза и опыт работы.

Так, 46% респондентов заняты в сфере, соответствующей их образованию, 23% трудятся в смежных областях, и еще 31% работают в сферах, не связанных с полученной специальностью.

Зависимость от уровня дохода очевидна: чем выше зарплата, тем чаще работа соответствует диплому. Среди тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, только 33% работают по профилю. Среди людей с доходом от 200 тысяч рублей этот показатель возрастает до 60%.

Наибольшая приверженность профессии наблюдается у врачей — 88% из них работают строго по специальности. Далее следуют юристы (85%) и главные бухгалтеры (79%). Наименее связаны с образованием профессии, связанные с торговлей: лишь 18% менеджеров по работе с клиентами, 21% менеджеров по закупкам и 23% менеджеров по продажам работают по профилю.

Ранее стали известны самые востребованные рабочие профессии в Петербурге.

Фото: Piter.TV

