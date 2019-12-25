Стали известны самые востребованные рабочие профессии в Петербурге

В Петербурге наблюдается острая нехватка кадров — городу требуется около 10 тыс. рабочих. Наибольшим спросом пользуются специалисты рабочих профессий: сварщики, фрезеровщики, монтажники, а также повара-технологи. Об этом на круглом столе "Выбор профессии будущего" в пресс-центре spb.aif.ru рассказал начальник управления развития промышленности и агропромышленного комплекса комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Даниил Кузьмин.

По словам спикера, нехватка кадров в промышленности стала особенно острой с 2022 года. Это связано с тем, что многие предприятия перешли на работу в две или даже три смены. Несмотря на это, промышленное производство в Петербурге растет быстрее, чем в среднем по России. За последние три года город стабильно опережает общероссийские показатели. Сегодня в отрасли занято более 440 тысяч человек.

Средняя зарплата для рабочих в Петербурге составляет около 130 тысяч рублей. Помимо промышленности, высокий спрос на специалистов сохраняется в здравоохранении, образовании и логистике.

Как отметила начальник отдела развития человеческого капитала комитета по труду и занятости населения Петербурга Людмила Колдунова, особенно востребованы инженеры и инженеры-механики, станочники и наладчики, водители,

врачи общей практики и средний медперсонал.

Эксперты подчеркивают: профориентация должна начинаться еще в школе. Ученикам 8–11 классов рассказывают о востребованных профессиях и о том, как устроен современный рынок труда.

Для взрослых горожан действуют программы бесплатного переобучения. Чтобы принять в них участие, нужно зарегистрироваться в службе занятости. Сейчас доступно переобучение по 213 профессиям, включая IT, рабочие специальности, туризм и образование.

