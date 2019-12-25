Петербуржцам рассказали о самых высокооплачиваемых нерабочих профессиях в строительстве

Специалисты в области строительства и недвижимости, не занимающие руководящие должности, продемонстрировали самые высокие заработные платы в феврале. Согласно данным пресс-службы hh.ru, наибольшие доходы отмечены у агентов по недвижимости, геодезистов и главных инженеров проекта.
Заработные платы ключевых специалистов
Агенты по недвижимости: 205,9 тыс. рублей
Геодезисты: 160,1 тыс. рублей
Главные инженеры проекта: 185,3 тыс. рублей
Руководящие должности
Руководители строительных проектов: 183,7 тыс. рублей
Руководители проектов: 131,2 тыс. рублей
Наиболее значительный годовой прирост доходов отмечен у главных инженеров проекта (+23%), агентов по недвижимости (+18%) и инженеров-конструкторов, проектировщиков (+17%). Средняя зарплата в отрасли составляет 102,4 тыс. рублей в месяц, что на 6% выше, чем в 2024 году. Наиболее привлекательные предложения по зарплате находятся в Москве, Санкт-Петербурге и северных регионах, где специалисты могут зарабатывать до 250-300 тыс. рублей в месяц.
Ранее мы сообщили о том, что Петербург оказался в топе городов-лидеров для инвестиций в жилье.
