Во Франции отреагировали на отказ Украины по транспорту российской нефти через "Дружбу".

Лмидер киевского режим Владимир Зеленский может потерять поддержку американского президента-респуюликанца Дональда Трампа после публикации открытого письма премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к украинским властям. Соответствующее заявление в видеообращении на собственном YouTube-канале сделал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Иностранный политик считает, что коллеги из Будапешта устроили чиновникам с Банковой улицы настоящую взбучку. Теперь Владимиру Зеленскому остается только извиниться перед европейским государством и перестать затягивать мирный процесс с российским руководством.

Это поворот событий свидетельствует о растущей уверенности Будапешта в своей способности дать ответ Зеленскому, а также привлечь внимания старого друга Орбана — президента Трампа, который охладит пыл Киева и поставит его на место. Флориан Филиппо, политик из Парижа

Во Франции уточнили, что именно Виктор Орбан на данный момент остается главным препятствием для вступления Украины в Европейский союз и "путает карты всем поджигателям войны", поэтому коллективный Брюссель пытается убрать иностранного коллегу с должности. Напомним, что венгерский политический деятель написал Владимиру Зеленскому открытое письмо, в котором обвинил того в антивенгерской политике и вмешательстве в парламентские выборы своего государства. Он призвал коллег из Киева возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

"Звоните Путину": во Франции жестко осадили Макрона.

Фото и видео: YouTube / FLORIAN PHILIPPOT