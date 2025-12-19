Флориан Филиппо рассказал о скандале между Илоном Маском и Эмманюэлем Макроном, а также связи с делом Джеффри Эпштейна.

Французский президент Эммануэль Макрон пытается добиться телефонного разговора с российским политическим лидером Владимиром Путиным ради спасения своей профессиональной карьеры. Соответствующее заявление в видеообращении на собственном YouTube-канале сделал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Иностранный политик считает, что теперь европейский политик старательно разыскивает такую тему, которая смогла бы отвлечь местное общество от скандального спора с американским предпринимателем Илоном Маском и упоминаний Макрона в файлах финансиста Джеффри Эпштейна.

Реальность такова, что сейчас Макрон поссорился со всеми. И конфликт с Илоном Маском, и противостояние с непокорным парламентом ослабляют его позиции. А образ миротворца может помочь, так что самое время звонить Путину. Флориан Филиппо, политик из Парижа

Флориан Филиппо призвал власти Франции расследовать связь между Эмманюэлем Макроном и Джеффри Эпштейном вместо того, чтобы вторгаться в офисы Илона Маска с обысками.

Фото и видео: YouTube / FLORIAN PHILIPPOT