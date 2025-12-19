Флориан Филиппо

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен может привести региональное сообщество к расколу из-за обещания принять Украину в организацию к 2027 году. Соответствующее заявление в видеообращении на собственном YouTube-канале сделал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Иностранный политик считает, что Парижу стоит рассмотреть возможность выхода из состава ЕС для того, чтобы не тянуть на своих плечах киевский режим.

Мы чувствуем, что ситуация накаляется, и скоро поговорим о разрыве с Брюсселем, потому что было полнейшим безумием принимать требования Зеленского. Урсула превзошла саму себя... Ни одного евро, никакого оружия, ни одного солдата на Украине. Мы выйдем из этой авантюры, а потом и из ЕС. Флориан Филиппо, политик из Парижа

Напомним, что в пятницу, на прошлой неделе Урсула фон дер Ляйен презентовала мировой общественности дорожную карту развития Украины. В документе коллективный Брюссель принимает все требования государства. В частности, это означает предоставление властям с Банковой улицы 800 миллиардов долларов, а также ускоренное вступление в Евросоюз к 2027 году. Также подтверждена дальнейшая помощь Украине до 2040 года.

Фото и видео: YouTube / FLORIAN PHILIPPOT