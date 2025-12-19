Флориан Филиппо оценил слова Эмманюэля Макрона о западном вооружении.

Слова французского политического лидера Эммануэля Макрона о серьезных мерах в ответ на угрозу американского президента-республиканца Дональда Трампа ввести пошлины в отношении европейских стран — это пустой звук. Соответствующее заявление подписчикам сделал председатель местной правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо через социальные сети . Таким образом иностранец прокомментировал материал телеканала BFMTV, который ранее сообщил о том, что Елисейский дворец запросит активацию со стороны Европейского союза "инструмента против принуждения", также известного как "торговая базука" в связи с заявлением Белого дома о введении новых пошлин из-за спора о Гренландии.

Вы, вероятно, везде прочитаете, что Макрон, столкнувшись с новыми тарифами Трампа из-за Гренландии, призвал к активации "инструмента противодействия принуждению", и что это настоящая "базука" ЕС для контратак! Реальность совершенно иная! Это водяной пистолет! Флориан Филиппо, политик из Парижа

Иностранец заметил, что то, о чем ранее публично говорил Макрон, представляет из себя тяжелую бюрократическую процедуру, на реализацию которой могут уйти месяцы. Флориан Филиппо добавил, что при этом обещанные вашингтонской администрацией при президенте-республиканце Дональде Трампе пошлины против коллективного Брюсселя могут быть введены Белым домом моментально.

Филиппо призвал Европу прекратить "всеобщую паранойю" и вернуться к диалогу с Россией.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Florian Philippot