Филиппо призвал Европу прекратить "всеобщую паранойю" и вернуться к диалогу с Россией
Сегодня, 17:34
115
Лидер французских "Патриотов" считает, что нужно снять санкции с РФ и возобновить торговлю.

Лидер французской правопопулистской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил с резкой критикой политики Европейского союза в отношении России. В своём посте в социальной сети X он призвал снять санкции и возобновить торговлю с РФ.

Давайте прекратим всеобщую паранойю, будем снова вести диалог с Россией, снимем санкции и возобновим торговлю с ней. Давайте прекратим попытки вести войну с Россией на Украине.

Флориан Филиппо, лидер французской правопопулистской партии "Патриоты" 

Филиппо, известный своими евроскептическими и пророссийскими взглядами, также заявил, что каждая европейская страна должна "восстановить собственную независимость и защищать свои национальные интересы". По его мнению, действия Брюсселя ведут лишь "от одного кризиса к другому".

Фото: pxhere

