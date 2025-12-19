Лидер французских "Патриотов" считает, что нужно снять санкции с РФ и возобновить торговлю.

Лидер французской правопопулистской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выступил с резкой критикой политики Европейского союза в отношении России. В своём посте в социальной сети X он призвал снять санкции и возобновить торговлю с РФ.

Давайте прекратим всеобщую паранойю, будем снова вести диалог с Россией, снимем санкции и возобновим торговлю с ней. Давайте прекратим попытки вести войну с Россией на Украине. Флориан Филиппо, лидер французской правопопулистской партии "Патриоты"

Филиппо, известный своими евроскептическими и пророссийскими взглядами, также заявил, что каждая европейская страна должна "восстановить собственную независимость и защищать свои национальные интересы". По его мнению, действия Брюсселя ведут лишь "от одного кризиса к другому".

Фото: pxhere