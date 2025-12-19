Представитель венгерского правозащитного центра подверг критике позицию Каллас, обвинившей Москву и Пекин в эксплуатации споров США и Дании.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас столкнулась с резкой критикой и призывом уйти в отставку после своего заявления о позиции России и Китая в споре вокруг Гренландии. Об этом сообщает венгерское издание, ссылаясь на публикацию аналитика Центра фундаментальных прав Золтана Кошковича в социальной сети X.

Кая… Сделай всем одолжение и уйди в отставку

Золтан Кошкович, аналитик Центра фундаментальных прав

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности в воскресенье заявила, что Россия и Китай якобы извлекают выгоду из разногласий между союзниками по поводу судьбы Гренландии. Это заявление было сделано на фоне эскалации напряжённости между США и Данией.

Американский президент Дональд Трамп с начала своего второго срока неоднократно заявлял о намерении приобрести Гренландию. После операции в Венесуэле его риторика стала более настойчивой. Трамп утверждает, что в водах вокруг острова активизировались российские и китайские подлодки, в то время как его оборона, по его словам, "лишь две собачьи упряжки".

В субботу глава Белого дома объявил о введении с февраля 10-процентной пошлины на товары из ряда европейских стран, включая Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию. Пошлина, как заявил Трамп, увеличится до 25% в июне и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии.

