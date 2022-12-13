Премьер Эстонии предложила отдать замороженные российские активы Украине

Кайя Каллас рассказала о необходимости поддержать претензии киевского режима.

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас считает, что страны Евросоюза должны сейчас отдать имеющиеся у них замороженные активы России для того, чтобы украинские власти смогли заняться восстановлением страны. Соответствующее заявление глава правительства прибалтийской республики сделала в ходе своего визита в Брюссель, перед началом специального саммита ЕС. По мнению Каллас, с Москвой региональное сообщество сможет "рассчитаться потом". Иностранка призвала коллег принять единое европейское решение, так как Россия продолжает выдвигать претензии к Европе из-за замороженных активов и имущества.

Россия разрушает Украину, поэтому у Украины есть претензии к России. Если мы предоставим имеющиеся у нас средства из активов Украине, мы можем рассчитаться с Россией позднее, поскольку сейчас у Украины есть претензии к России для восстановления всего разрушенного. Кайя Каллас, премьер-министр Эстонии

Правительство Эстонии объявило о внеочередных военных учениях.

Фото и видео: European Commission