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Правительство Эстонии объявило о внеочередных военных учениях

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Кая Каллас рассказала о маневрах, которые будут длиться на протяжении четырех дней.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллс по завершению правительственного совещания объявила 26 января о том, что страна намерена провести внеочередные военные учения. В маневрах примут участие боевые подразделения из местного военизированного ополчения "Кайтселиит" ("Союз обороны"). Речь идет о 830 солдатах из резервов личного состава Пярнуской, Сааремааской и Ляэнеской дружин в Западном округе территориальной обороны прибалтийской республики.

Учения пройдут с 26 по 29 января.

Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Подготовка резервистов начата кабинетом министров Эстонии с целью проверки боевой готовности армии. В ходе маневров будет проанализирована работоспособность цепочки управления от принятия решений правительством и до сбора солдат из сил быстрого реагирования. Также военные территориальной обороны отработают выполнение конкретных задач.

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Фото и видео: YouTube / ValitsuseUudised

Теги: военные учения, кая каллас, эстония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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