В Кремле оценили возможность закрытия Эстонией судоходства для России

Дмитрий Песков напомнил о действии международного морского права.

В российской администрации при президенте Владимире Путине оценили возможность закрытия Эстонией судоходства для российских кораблей. В ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что прохождение судов в Финском заливе будет обеспечено за счет международного морского права. Это произойдет даже несмотря на планы Таллина о введении "прилежащей зоны" в акватории региона.

Есть все-таки международное морское право, и нужно исходить из этого. Свобода судоходства именно обеспечивается этим правом. Мы исходим из того, что так и будет дальше. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что власти Эстонии прорабатывают вопрос о введении прилежащей зоны в Финском заливе в пределах 24 морских миль от исходной линии территориального моря прибалтийского государства. Глава местного министерства по иностранным делам Урмас Рейнсалу добавил СМИ, это решение позволит Таллину контролировать соблюдение законодательства страны и окажет положительный эффект на безопасность, охрану окружающей среды.

В Кремле не исключили, что Киев попытается совершить покушение на Пригожина.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИМ

