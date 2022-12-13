В Кремле не исключили, что Киев попытается совершить покушение на Пригожина

Дмитрий Песков рассказал о том, то Киев имеет отношение к подобным преступлениям против граждан РФ.

В Кремле не исключили, что киевский режим попытается совершить покушение на руководителя российской частной военной компании Евгения Пригожина. Соответствующее заявление в ходе регулярного телефонного брифинга сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник подчеркнул, что этот вопрос должен быть как можно быстрее отправлен спецслужбам страны на изучение. Он признал, что пасность со стороны Украины для российских граждан существует, так как Киев замечен в отношении к таким преступлениям как покушение на жизнь и убийствам. Таким образом специалист ответил на вопрос о том, известно ли Москве о планах ЦРУ (Центрального разведывательного управления) США и СБУ совершить атаку на Евгения Пригожина.

Это скорее вопрос для специальных служб, это их профиль. Но, что касается покушений, Украина имеет отношение... Причастность к таким покушениям очевидна, поэтому такая опасность для наших граждан есть. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков ответил на вопрос о предложенном Киевом Минску "пакте о ненападении".

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