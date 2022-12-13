Песков ответил на вопрос о предложенном Киевом Минску "пакте о ненападении"

В Кремле не знают о словах Александра Лукашенко.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире путине Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов на регулярном телефонном брифинге о предложенном киевским режимом Минску "пакте о ненападении". Чиновник объявил о том, что не может отреагировать на сведения, так как не располагает информацией о словах белорусского лидера Александра Лукашенко. Ранее тот заявил прессе о предложении украинских властей по заключению договоренностей для того, чтобы силы республики не двигались по территории Украины.

Я не могу пока прокомментировать. Не располагаю информацией. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремя

Песков: частичная мобилизация помимо призыва включает и другие необходимые задачи.

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