Песков: частичная мобилизация помимо призыва включает и другие необходимые задачи

Он подчеркнул, что призыв по частичной мобилизации завершен.

Частичная мобилизация помимо призыва включает и другие необходимые задачи. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, кроме призыва граждан на военную службу частичная мобилизация включает мероприятия, необходимые для обеспечения задач вооруженных сил. Он подчеркнул, что призыв по частичной мобилизации завершен.

Ранее Песков призвал ориентироваться на слова Путина по вопросу завершения частичной мобилизации.

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