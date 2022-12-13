Песков призвал ориентироваться на слова Путина по вопросу завершения частичной мобилизации

В Кремле рассказали о "юридических особенностях".

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков призвал ориентироваться на слова главы государства по вопросу завершения частичной мобилизации. Об этом чиновник напомнил журналистам в ходе регулярного телефонного брифинга. СМИ попросили политика оценить сведения о том, что депутат законодательного собрания Псковской области получил ответ из администрации президента ответ, в котором якобы говорилось о том, что действие указа об объявлении частичной мобилизации продолжается. Комментируя " действие указа" Песков полагает, что речь может идти о "юридической особенности".

Мы ориентируемся на сказанное президентом. В рамках частичной мобилизации то число, которое планировалось <...>, было обеспечено по РФ. И все, и дальше начался уже призыв обычный на срочную службу. Об этом говорил несколько раз президент, и предлагаем на это ориентироваться. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков ответил на вопрос о поставках оружия Украине из Латинской Америки.

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