В Кремле рассказали об обязательствах стран, которые имеют российские военные поставки.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Дмитрий Песков ответил на вопрос о поставках оружия Украине из Латинской Америки. В ходе телефонного брифинга с журналистами чиновник пояснил, что Кремль внимательно отслеживает информацию. Ранее западные СМИ узнали о том, что руководитель Южного командования Вооруженных США генерал Лора Ричардсон объявила о том, что Вашингтон работает с девятью государствами региона по вопросу оказания военной поддержки Киеву. Речь идет о российском оружии, которое находится на балансе ВС РФ латиноамериканских республик. Взамен этой техники Пентагон может поставить странам свое вооружение.

В наше время вообще трудно что-то себе представить, что может стать неожиданностью. Но здесь очень важны правовые и юридические ограничения каких-то поставок в третьи страны, потому что... обуславливаются определенными обязательствами. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков призвал прислушаться к озабоченностям РФ, чтобы остановить эскалацию на Украине.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИМ

