В Кремле призвали Запад покаяться в обмане Донбасса.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков призвал прислушаться к озабоченностям РФ для того, чтобы остановить эскалацию на Украине. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе телефонного брифинга с журналистами. В Кремле надеются, что западные коллеги смогут покаяться в собственном цинизме ради того, чтобы региональный кризис завершился. Он напомнил, что еще до начала специальной военной операции Москва предлагала сесть за стол переговоров. По мнению Пескова, в конце позапрошлого года "Россия была абсолютно отвергнута"

Конечно, нужно, наверное, раскаиваться в цинизме за последние восемь лет, когда происходила "игра в наперстки": когда и ФРГ, и Франция, и Украина играли в наперстки минскими договоренностями. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле добавили, что сейчас этим странам приходится расплачиваться за свои действия, так как они пытались переиграть Москву во внешней политике, обманывали российские власти и жителей Донбасса, готовя на самом деле "более страшную судьбу". Песков уточнил, что этим планам Россия воспрепятствовала и не допустила.

Песков: отношения с США находятся в самой низшей точке в истории.

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