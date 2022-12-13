Песков: отношения с США находятся в самой низшей точке в истории

В Кремле оценили деятельность Джо Байдена на посту президента США.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков заявил, что отношения с властями США находятся в самой низшей точке в истории страны. Об этом чиновник упомянул в ходе общения с журналистами по телефону. В Кремле добавили, что надежды на улучшение контактов с американской стороной нет для обозримой перспективы. Таким образом эксперт оценил срок правления в Белом доме лидера Джо Байдена.

Несмотря на изначальные такие робкие надежды, связанные с Женевой и так далее, они были очень плохими для наших двусторонних отношений. Двусторонние отношения находятся сейчас, наверное, в самой низшей точке исторически, к сожалению. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее российский президент Владимир Путин говорил СМИ, что политика сдерживания и ослабления РФ представляет из себя долгосрочную стратегию стран коллективного Запада, а санкционное давление наносит экономический и политический ущерб тем государствам, которые и вводят ограничения.

В Кремле пожелали скорейшего выздоровления Назарбаеву.

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