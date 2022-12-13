Дмитрий Песков оценил данные о проведенной операции экс-главы Казахстана.

В Кремле пожелали скорейшего выздоровления Назарбаеву. Соответствующее заявление в ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Он оценил сведения о состоянии бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Недавно пациент перенес операцию на сердце. Об этом прессе ранее рассказал пресс-секретарь экс-главы республики Айдос Укибай. Он уточнил, что хирургическое вмешательство прошло успешно.

Президент желает скорейшего выздоровления Нурсултану Абишевичу в связи с операцией, которую, как мы узнали, он перенес. Мы тоже в Москве все желаем ему скорейшего выздоровления. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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