Захарова: объявление Каллас в розыск МВД РФ связано с нарушением закона

Дипломат отметила, что идет о сносе в Эстонии памятников Великой Отечественной войны.

Объявление премьер-министра Эстонии Кайи Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа в розыск МВД РФ связано с нарушением закона. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, эти люди производят ревизию истории чудовищным и варварским способом. Речь идет о сносе в Эстонии памятников Великой Отечественной войны. Захарова подчеркнула, что Каллас и Петеркоп "делают это с удовольствием".

И сколько можно давать политическую оценку, когда вполне можно давать оценку юридическую, что сейчас и делается. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что ответ РФ на изъятие Западом активов будет крайне жестким.

Фото: ВКонтакте / Радио Sputnik