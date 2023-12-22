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Захарова: объявление Каллас в розыск МВД РФ связано с нарушением закона
Сегодня, 8:48
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Захарова: объявление Каллас в розыск МВД РФ связано с нарушением закона

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Дипломат отметила, что идет о сносе в Эстонии памятников Великой Отечественной войны.

Объявление премьер-министра Эстонии Кайи Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа в розыск МВД РФ связано с нарушением закона. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, эти люди производят ревизию истории чудовищным и варварским способом. Речь идет о сносе в Эстонии памятников Великой Отечественной войны. Захарова подчеркнула, что Каллас и Петеркоп "делают это с удовольствием".

И сколько можно давать политическую оценку, когда вполне можно давать оценку юридическую, что сейчас и делается.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что ответ РФ на изъятие Западом активов будет крайне жестким.

Фото: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: кайя каллас, мария захарова, мвд россии, мид россии, премьер-министр эстонии, розыск
Категории: Лента новостей, Новости России,

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