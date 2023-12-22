Захарова: ответ РФ на изъятие Западом активов будет крайне жестким

В МИД РФ прокомментировали решение Совета ЕС по конфискации активов РФ в пользу Украины.

Москва даст крайне жесткий ответ на изъятие российских активов, а отношение к странам коллективного Запада будет как к ворам. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире проекта "Соловьев Live". Чиновница пояснила, что недружественные государства занимаются кражей, присвоением того, что им не принадлежит. В МИД РФ видят различные способы если не отыграть назад, но каким-то образом "поиграться в этой истории". Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны добавила, что на западе политические элиты поняли, что российский ответ, как и на все предыдущие заходы, будет чрезвычайно жестким для них.

Они начали пытаться наконец-то просчитать, во что им это обойдется, кто именно попадет в ответные меры, а ответные меры будут, еще раз подчеркну, крайне жесткими. Страна квалифицировала это как воровство. Не как к политическим манипуляторам, не как к заигравшимся технологам, а как к ворам. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова заявила о разной реакции на ЧП в России и в других странах.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live