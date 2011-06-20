Эксперты прокомментировали церемонию закладки атомного ледокола "Сталинград"

Это седьмой по счету корабль проекта 22220.

Владимир Путин принял участие в церемонии закладки атомного ледокола "Сталинград" по видеосвязи. Как считают авторы Telegram-канала "Мейстер", это напоминание о том, как Россия сумела реализовать очень сложный и высокотехнологичный проект в нынешних непростых условиях.

"Сталинград" – седьмой по счету корабль проекта 22220. Четыре уже построены и эксплуатируются, пятый готовится к испытаниям и должен быть сдан в следующем году. Шестой заложен в прошлом году, его сдача запланирована на конец 2028 года, и седьмой будет сдан в 2030. Санкции серьезно испортили жизнь многим отраслям промышленности, но если первые два ледокола ("Арктика" и "Сибирь") строились от закладки до сдачи почти по семь лет, третий ("Урал) – за шесть с половиной, то на четвертый ("Якутия") ушло четыре с половиной года уже в разгар санкций, отметили авторы поста.

Следующие строятся с плановыми сроками примерно по пять лет, и судя по темпам работ на пятом ледоколе ("Чукотка") эти сроки если и съезжают, то очень незначительно. И это настоящий подвиг, и трудовой, и организационный, как со стороны строителей, так и со стороны заказчика в лице "Атомфлота". Telegram-канал "Мейстер"

Фото: официальный сайт президента России