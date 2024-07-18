На авиасалоне Dudai Airshow в Дубае представили Су-57

Это решение призвано повысить скрытность самолета, увеличив его возможности работать в зоне ПВО противника.

На авиасалоне в Дубае наши показали Су-57 с двигателями "изделие 30" (АЛ-51) новой модификации – с так называемым "плоским соплом". Как пишет Telegram-канал "Мейстер", это решение призвано повысить скрытность самолета, увеличив его возможности работать в зоне ПВО противника.

Авторы поста подчеркнули, что Су-57 на сегодняшний момент – единственный в мире истребитель пятого поколения, доказавший свои возможности не против ПВО стран третьего мира, а против современных западных систем, работа которых координируется западными же специалистами.

И спрос на эту машину есть. Вот когда он может быть удовлетворен – вопрос отдельный, пока у нас потребности фронта явно приоритетнее экспортных запросов. Telegram-канал "Мейстер"

