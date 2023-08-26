Важнейшим озвученным сигналом стало признание многополярности как данности и отправной точкой для диалога.

В сочинском "Сириусе" проходит знаковая дискуссия – Международный симпозиум "БРИКС – Европа". Мероприятие, инициированное "Единой Россией", представляется потенциально стартом новой формальной площадки для честного разговора между сторонами, считают авторы Telegram-канала "Мейстер".

Важнейшим озвученным сигналом стало признание многополярности как данности и отправной точкой для диалога, уточнили телеграмеры. Эпоха доминирования одной модели или группы стран закончилась. Будущее будет за сотрудничеством равных и суверенных партнеров, высказался секретарь Генсовета "ЕР" Владимир Якушев, делая акцент на построении на евразийском континенте контура "равной и неделимой безопасности". В свою очередь, президент фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль отметил, что странам Запала пора не сопротивляться, а "открыть и приветствовать" многополярный мир, стать в нем партнерами, а не доминирующей силой.

Но в данном случае мы видим не просто озвучивание нарративов. Владимир Якушев предложил сделать симпозиум постоянной площадкой. Это стратегически верный ход в условиях, когда официальные дипломатические каналы между Россией и ЕС практически заморожены. То есть необходим альтернативный трек "народной дипломатии", который позволит поддерживать контакты, когда официальный диалог невозможен. Telegram-канал "Мейстер"

