В РФ заработало производство автобусов СИМАЗ: мнение экспертов

Транспорт будет оснащаться автоматическими коробками передач американской компании Allison, которая официально прекратила работу в России.

Уже скоро в российские города начнут поступать новые городские автобусы СИМАЗ – производитель анонсировал начало их серийного производства, сообщает Telegram-канал "Мейстер", уточняя, что транспорт будет оснащаться автоматическими коробками передач американской компании Allison, которая официально прекратила работу в России.

Телеграмеры подчеркнули, что в данном случае вызывает тревогу техническая сторона вопроса, так как современная автоматическая коробка передач – это сложный высокотехнологичный агрегат, требующий специального программного обеспечения и тонкой настройки под конкретный автомобиль. Без непосредственного участия инженеров производителя практически невозможно обеспечить корректную интеграцию и долговечную работу агрегата, полагают авторы поста.

Опыт российского автопрома после ухода западных компаний уже показал всю уязвимость такой модели. При использовании критически значимых агрегатов "недружественного" происхождения высок риск, что автобусные парки вскоре столкнутся с ситуацией, когда вышедшие из строя автобусы невозможно будет отремонтировать из-за отсутствия запчастей и технической поддержки со стороны поставщика. Города могут остаться с новым, но неработающим транспортом, а бюджетные деньги будут потрачены впустую. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Минфин РФ впервые разместит облигации российского федерального займа в юанях.

Фото: пресс-служба СИМАЗ