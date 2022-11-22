Концерт Эдуарда Хиля-младшего состоится 10 сентября в "Колизей Арене" на Невском проспекте, 100. Начало – в 19:00.

Концерт Эдуарда Хиля-младшего пройдет 10 сентября в "Колизей Арене". Мероприятие будет посвящено 90-летию со Дня рождения народного артиста РСФСР Эдуарда Хиля.

Эдуард Хиль-младший, внук "мистера Тро-ло-ло", впервые вышел на сцену БКЗ "Октябрьский" вместе со знаменитым дедом в шестилетнем возрасте. Сегодня он продолжает традиции династии, успешно закончив хоровое училище имени М. И. Глинки, Санкт-Петербургскую государственную Академию культуры. Также является Лауреатом всероссийских и международных конкурсов: "Романсиада-2017", "Красная гвоздика-2018", "Звезда, рожденная в Петербурге-2019", и участником фестиваля "Славянский базар", телешоу "Аншлаг-аншлаг", "Привет, Андрей!" и других.

Эдуард Хиль-младший исполнит популярные шлягеры разных лет в сопровождении группы "Бис-квит". Художественный руководитель – Андрей Антипов. Начало – в 19:00. Билеты доступны по ссылке.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия