Александр Розенбаум выступит на  OLIMPBET Суперкубке России

Игра состоится 9 июля на площадке "Зенит Арена".

Стало известно, кто выступит на OLIMPBET Суперкубке России. На сцену выйдут Александр Розенбаум и Эдуард Хиль-младший. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Кроме того, на церемонии открытия выступит певица МакSим, она поддержит московских спортсменов. Петербуржцев поддержит рок-группа "Ленинград".

Начало игры запланировано на 19 часов 9 июля. Матч проведут на площадке "Зенит Арена".

Ранее на Piter.tv: у "Зенита" появился новый нападающий из Колумбии.

Фото: Телеграм / ФК "Зенит"