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У "Зенита" появился новый нападающий из Колумбии
Сегодня, 14:08
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У "Зенита" появился новый нападающий из Колумбии

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Ранее игрок выступал за "Сочи".

Футбольный клуб "Зенит" 30 июня официально сообщил о том, что в команду переходит колумбийский нападающий Матео Кассьерра.

Соглашение с игроком подписали по схеме "3+1". Он перешел в петербургский клуб из "Сочи" и будет играть под номером 30. Футболисту 25 лет. 

Матео уже дал первое интервью пресс-службе "Зенита". Спортсмен узнал об интересе со стороны клуба около месяца назад. Решиться на переезд стало проще после общения с соотечественником Вильмаром Барриосом, который тоже выступает за клуб. 

Логично, что главная цель — выиграть с клубом золотые медали Премьер-лиги, а также бороться за титулы и побеждать во всех турнирах. Это самая важная задача, потому что таковы традиции "Зенита". А когда вновь появится возможность выступать в Лиге чемпионов, я бы очень хотел вместе с петербуржцами попасть туда, выйти из группы и, почему бы нет, подобраться как можно ближе к матчу за трофей. 

Матео Кассьерра.

Ранее стало известно о том, что "Зенит" обменял Юри Альберто на двух бразильских игроков. 

Фото: ФК "Зенит" 

Теги: зенит, нападающий, футбол
Категории: Лента новостей, Картина дня,

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