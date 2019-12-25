У "Зенита" появился новый нападающий из Колумбии

Ранее игрок выступал за "Сочи".

Футбольный клуб "Зенит" 30 июня официально сообщил о том, что в команду переходит колумбийский нападающий Матео Кассьерра.

Соглашение с игроком подписали по схеме "3+1". Он перешел в петербургский клуб из "Сочи" и будет играть под номером 30. Футболисту 25 лет.

Матео уже дал первое интервью пресс-службе "Зенита". Спортсмен узнал об интересе со стороны клуба около месяца назад. Решиться на переезд стало проще после общения с соотечественником Вильмаром Барриосом, который тоже выступает за клуб.

Логично, что главная цель — выиграть с клубом золотые медали Премьер-лиги, а также бороться за титулы и побеждать во всех турнирах. Это самая важная задача, потому что таковы традиции "Зенита". А когда вновь появится возможность выступать в Лиге чемпионов, я бы очень хотел вместе с петербуржцами попасть туда, выйти из группы и, почему бы нет, подобраться как можно ближе к матчу за трофей. Матео Кассьерра.

Ранее стало известно о том, что "Зенит" обменял Юри Альберто на двух бразильских игроков.

Фото: ФК "Зенит"