"Зенит" обменял Юри Альберто на двух бразильских игроков

Контракт подпишут в середине июля.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" и бразильский "Коринтианс" из Сан-Паоло достигли соглашения о двусторонней аренде игроков. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Юри Альберто продолжит сезон 2022/23 в составе бразильского клуба, а за "Зенит" будут играть вратарь Иван Куарежма да Силва и атакующий полузащитник Густаво Мантуан. Соглашение вступит в силу с середины июля.

Силва и Мантуан пройдут медосмотр, а затем подпишут личные контракты с клубом.

Юри Альберто провел за "Зенит" 15 игр. Контракт был подписан в январе 2022 года на 5 лет. Футболист является гражданином Бразилии.

Напомним, ранее петербургский клуб расторг контракт с вратарем Станиславом Крицюком из-за его травмы.

Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов