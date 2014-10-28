Внук Эдуарда Хиля спел гимн петербургской подземки

Впервые гимн прозвучал 15 ноября, когда организация праздновала 67-годовщину.

Метрополитен Петербурга выпустил собственный гимн. Его исполнил внук советского артиста Эдуарда Хиля, который является его полном тезкой. Текст и музыку сочинил инженер службы технического развития Павел Сажин.

Впервые гимн прозвучал 15 ноября, когда организация праздновала 67-годовщину.

Ранее снесенный ларек у "Приморской" через сутки вновь появился на прежнем месте. Горожане пожаловались, что павильон загромождает дорогу к метро, и просили выяснить, легально ли он работает.

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