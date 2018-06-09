На Невском проспекте заметили пять пожарных машин и реанимацию

Пожара нет, но спасатели на месте.

Днем 15 марта жители Петербурга заметили возле дома №58 на Невском проспекте сразу пять пожарных машин. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Очевидцы рассказали, что никакого дыма из здания не идет. Сами спасатели сообщили, что никакого пожара в этом месте нет, однако цель своего присутствия обозначить отказались. Горожане предположили, что здесь могут проходить учения.

При этом в этом же месте была замечена реанимация. По неподтвержденным данным, здесь произошло ложное срабатывание сигнализации. Точные подробности случившегося уточняются.

Ранее мы писали, что на улице Ольги Берггольц сгорел вагончик грузчиков.

Видео: Piter.TV