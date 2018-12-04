На улице Ольги Берггольц сгорел вагончик грузчиков

Ранее сообщалось, что полыхает автосервис.

Днем 14 марта на улице Ольги Берггольц, 36В, сгорел вагончик грузчиков. Ранее в сети появилась информация, что полыхает автосервис. Piter.TV публикует фото и видео с места происшествия.

Известно, что пожар случился на территории хладокомбината. От помещения рабочих исходил густой черный дым. Пользователи интернета предположили, что горит резина.

Согласно "Яндекс.Картам", по указанному адресу также располагается автосервис, продуктовый магазин и быстро.

Ранее мы писали, что на улице Дыбенко загорелась квартира.

Фото: Мегаполис

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