В Петербурге резко вырос спрос на официантов и поваров для работы на ПМЭФ

На данный момент работодатели нуждаются в грузчиках, уборщиках, поварах, официантах, продавцах-кассирах и мойщиках.

В Петербурге вырос спрос на неквалифицированных сотрудников для работы на Петербургском международном экономическом форуме. На данный момент работодатели нуждаются в грузчиках, уборщиках, поварах, официантах, продавцах-кассирах и мойщиках. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы "SuperJob".

В пресс-службе отметили, что вышеперечисленные специалисты в среднем получают 3 тыс. рублей в день. Известно, что грузчикам работодатели предлагают от 2,5 до 3 тыс. рублей в день, примерно такой же уровень зарплаты у уборщиков. Так, работодатели отмечают, что за 11 рабочих дней готовы предложить временным сотрудникам 33 тыс. рублей, а с дополнительными днями в мае - до 60 тыс. рублей. Кроме того, сотрудникам обещают бесплатное питание на площадке.

А вот официантам работодатели готовы платить 3-3,6 тыс. в день. Поварам же предлагают в среднем 3 тыс. рублей за смену в графике 5/2, 6/1 или посменно от 10 до 12 часов. Особенно востребованы на рынке труда повара-универсалы и повара горячего цеха.

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