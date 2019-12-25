Более миллиона петербуржцев работает в малом и среднем бизнесе

Власти надеются, что показатель будет расти.

Работниками малого и среднего бизнеса являются 45% работающего населения Петербурга. Об этом на встрече, приуроченной ко Дню российского предпринимательства, сказал губернатор Александр Беглов.

Власти рассчитывают, что показатель будет только расти, и к 2025 году он составит 1,6 млн человек (сейчас 1,35 млн человек). Петербург будет также помогать самозанятым.

В период пандемии на поддержку бизнеса было выделено 21 млрд рублей.

Заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова отметила, что структура малого и среднего бизнеса в Петербурге отличается от общероссийской. В городе развивают сферу производственного, креативного предпринимательства, а также вовлекают в него молодежь.

Ранее стало известно, какие вакансии в Петербурге востребованы в малом и среднем бизнесе.

Фото: gov.spb.ru