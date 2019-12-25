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Более миллиона петербуржцев работает в малом и среднем бизнесе
Сегодня, 16:41
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Более миллиона петербуржцев работает в малом и среднем бизнесе

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Власти надеются, что показатель будет расти.

Работниками малого и среднего бизнеса являются 45% работающего населения Петербурга. Об этом на встрече, приуроченной ко Дню российского предпринимательства, сказал губернатор Александр Беглов.

Власти рассчитывают, что показатель будет только расти, и к 2025 году он составит 1,6 млн человек (сейчас 1,35 млн человек). Петербург будет также помогать самозанятым. 

В период пандемии на поддержку бизнеса было выделено 21 млрд рублей. 

Заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова отметила, что структура малого и среднего бизнеса в Петербурге отличается от общероссийской. В городе развивают сферу производственного, креативного предпринимательства, а также вовлекают в него молодежь. 

Ранее стало известно, какие вакансии в Петербурге востребованы в малом и среднем бизнесе. 

Фото: gov.spb.ru

Теги: бизнес, предпринимательство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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