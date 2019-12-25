Стало известно, какие вакансии в Петербурге востребованы в малом и среднем бизнесе

Отмечается, что в городе растёт число вакансий без опыта работы. А также набирают популярность вакансии на “удалёнке”.

Согласно исследованию рынка труда в малом и среднем бизнесе Петербурга, за первый квартал 2021 года число вакансий выросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в среду, 12 мая, сообщили в пресс-службе "HeadHunter Северо-Запад".

Наибольший прирост вакансий ощущается в микробизнесе, который составляет 40% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Второе место занял средний бизнес, в котором на 37% увеличилось число вакансий.

Как отмечают аналитики hh.ru, число вакансий в петербургских микро, среднем и малом бизнесах росло ежемесячно. А вот динамика средних предлагаемых работадателями зарплат в Петербурге была не слишком активна.

Таким образом, микробизнес особенно нуждался в менеджерах по продажам, IT-специалистах и работниках ресторанно-гостиничного бизнеса. Малый бизнес испытывал дефицит в маркетологах, специалистах по продажам, IT-специалистах и рабочих. Вышеперечисленные вакансии были также актуальны и для среднего бизнеса.

Отмечается, что в Петербурге растёт число вакансий без опыта работы. А также набирают популярность вакансии на "удалёнке".

Ранее мы писали, что в Петербурге вырос спрос на персонал ресторанов и гостиниц.

Фото: пресс-служба "HeadHunter Северо-Запад"; pixabay.com