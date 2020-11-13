В Петербурге вырос спрос на персонал ресторанов и гостиниц

Отмечается, что предлагаемая работодателями заработная плата для специалистов за апрель немного снизилась – 55 тыс. рублей, однако по-прежнему остаётся выше среднероссийской на 15%.

С марта месяца этого года петербургские компании наиболее активно ищут сотрудников в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса. Таким образом, спрос на официантов, поваров, хостес и работников кухни вырос на 19%. Об этом во вторник, 11 мая, сообщили в пресс-службе "HeadHunter Северо-Запад".

Также известно, что в Северной столице остро нуждаются и в домашних работниках. Например, репетиторы, горничные, водители, няни, сиделки и другие. Спрос на вышеперечисленные вакансии составляет 16%.

И закрывает топ-3 по приросту числа вакансий за последний месяц петербургский рабочий персонал. Известно, что работодатели нуждаются в грузчиках, слесарях, электриках, монтажниках, механиках и другие. Спрос на них составляет 15%.

Наименьшая доля вакансий за последний месяц была размещена компаниями и организациями в сферах "Госслужба", "Наука и образование", "Страхование" - по 6% в каждой области. Пресс-служба "HeadHunter Северо-Запад".

Ранее мы писали, что аналитики назвали среднюю зарплату по Петербургу, которую готовы предложить работодатели.

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